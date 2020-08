Door coronamaatregelen geen viswedstrijden meer in Lier maar wel in buurgemeente Nijlen: "We voelen ons verongelijkt"

De burgemeester van Lier, Frank Boogaerts (N-VA), heeft viswedstrijden verboden omdat die met meer dan tien mensen zijn. Sinds het ingaan van de verstrengde coronamaatregelen wordt dat gezien als een samenscholing. De burgemeester van Lier vroeg advies aan provinciegouverneur Berx. “Het antwoord dat ik van de gouverneur ontving, is heel duidelijk”, zegt Boogaerts. “Viswedstrijden kunnen volgens haar niet." De visclub Koninklijke Netezonen in Lier is boos. "Schandalig en een serieuze streep door de rekening", vindt penningmeester Marc Michiels. "We moeten de vissen bijvoederen om ze in conditie te houden, maar dat kost ons al gemakkelijk 100 euro per week. De elektriciteit voor de beluchting moet blijven betaald worden, net als de verzekering van de hengelaars. Hengelen is geen groepssport. We vissen indvidueel en bij westrijden zitten we minstens 15 meter uit elkaar." Het is ook opnieuw een financieel verlies voor de club. "Eerder werden we al zwaar getroffen omdat we niet mochten vissen en de kantine moesten sluiten. Nu mag de kantine wel open maar als we niet mogen vissen, komt er niemand."