Drie tieners en een begeleider besmet met corona bij Jeugdzorg Ter Elst in Duffel

Een leefgroep van Ter Elst in Duffel was op kamp in West-Vlaanderen. Vorige vrijdag kreeg één van de jongeren symptomen. De tiener werd meteen van de kampplaats weggehaald en getest. 's Avonds al bleek zijn test positief.

De dag erop kwam de rest van de leefgroep terug naar Duffel en die ging daar meteen in quarantaine. Maandag werd iedereen, 8 jongeren en 9 begeleiders, getest. Nog drie anderen, waaronder ook één jongere die niet mee op kamp was, testten positief. Dat kunnen er nog meer worden, want vandaag worden nog de laatste resultaten verwacht.