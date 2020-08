Eerste hittegolf van het jaar: ook speelpleinen en zomerkampen nemen maatregelen

De monitoren van De Pretfabriek staan momenteel in voor zo’n 200 kinderen én jongeren. Een pak minder dan vorige maand: het nieuws van de tweede coronagolf schrikte heel wat ouders af. “We hadden evenveel inschrijvingen als in juli, maar in de praktijk kwamen er deze week minder jongeren opdagen”, legt Michel uit. “Zo hadden we vorige maand goed gevulde bubbels van 50 kinderen of jongeren. Deze week is dat gezakt tot net geen 20. Dat heeft natuurlijk ook z’n voordelen: als het echt te heet wordt, kunnen sommige activiteiten ook binnen op een veilige manier doorgaan.”