Enige recreatieve meisjesclub in Limburg móét tegen jongens spelen: “Kerels, pas maar op”

Ongeveer een jaar geleden zag de meisjeswerking in K. Bokrijk Sport het levenslicht, een Limburgse primeur. Voor het eerst sinds jaren konden kinderen vanaf vier jaar terecht in een voetbalploeg met uitsluitend meisjes. “De meisjes bij KRC Ladies voetballen vanaf 10 jaar wel in aparte meisjesgroepen. Maar dat is enkel voor kinderen die door de zware selecties raken", zegt Sarah Geurts, verantwoordelijke van de meisjeswerking. "Voor Limburgse meisjes die op recreatief niveau willen trainen zijn er nagenoeg geen opties. We hebben intussen drie ploegen en hopen op een vierde in januari. Op termijn dromen we van een ploeg per leeftijd. Volgens de competitieregels mogen meisjes één tot twee jaar ouder zijn dan de jongens waartegen ze spelen.”