Dan toch geen vervroegd sluitingsuur voor horecazaken in Dilbeek

Burgemeester Willy Segers (N-VA) had een onderhoud met gourverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant. "De gouverneur", zegt Segers, "had overleg met de andere gouverneurs. Over het vervroegd sluitingsuur was er blijkbaar geen consensus. Dus leek het beter om de maatregel niet in te voeren, tenzij de bron van besmetting net de horecasector is, maar dat is in Dilbeek niet het geval."