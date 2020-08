Exodus uit New York: "Corona kwam en er is geen reden meer om te blijven"

In de Amerikaanse metropool New York zijn sinds het begin van de coronapandemie al meer dan 30.000 doden geteld. Hoe langer hoe meer mensen trekken nu weg uit het centrum. Volgens sommige schattingen wel tot een half miljoen New Yorkers. Ze verlaten de stad nu het sociaal leven er is lamgelegd. Ze zoeken een tweede adem in het verder afgelegen groen. Anderen blijven mogelijkheden zien en ademen nu net vrijer in de stad. Bekijk hierboven de reportage van onze correspondent Björn Soenens.