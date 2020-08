Is de explosie in Beiroet de genadeklap voor Libanon? "De overheid werkt nauwelijks nog"

Op beelden is te zien hoe verschillende grote graansilo's verwoest zijn. Die silo's zijn meer dan nodig voor de opslag van tarwe. Libanon is heel afhankelijk van invoer van graan. Het importeert veel graan en tarwe uit het buitenland, dat wordt dan opgeslagen in de haven. Door de ontploffing is het grootste deel van het opgeslagen tarwe nu onbruikbaar. Er zijn nog andere havens zoals Tripoli, Tyrus en Sidon, maar die zijn veel kleiner en kunnen Beiroet niet vervangen.



Vooral in vluchtelingenkampen, maar ook in de rest van Libanon is brood een essentieel onderdeel van de maaltijd. De voedselprijzen stijgen elke dag, zo is de prijs van groenten tenopzichte van het voorbije jaar verdubbeld. Ook zuivelprodocten zijn heel duur geworden. Mensen vallen terug op ruilhandel. Ondertussen lijden al ongeveer een half miljoen kinderen in Libanon honger.

(lees verder onder foto)