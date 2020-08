Explosie in Libanon doet denken aan ramp in Tessenderlo in 1942

De fabriek in Tessenderlo lag, en ligt nog steeds, in het centrum van Tessenderlo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar grondstoffen aangevoerd om in de chemische nijverheid te verwerken. "Het materiaal was in die oorlogstijd niet zo goed, dus het ammoniumnitraat was aan elkaar gekleefd", zegt François Van Gehuchten van het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD). "Eerst wilden werknemers dat met houwelen losmaken, maar dat was zware arbeid. Dan zijn ze daar met dynamiet in beginnen schieten en dan is de boel ontploft."