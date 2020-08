Fitnesscentra opgelucht na versoepeling coronamaatregelen: "Hadden eerst meer controles moeten doen voor elke fitness te sluiten"

Nadat ze nog maar enkele weken opnieuw mochten openen, werden de fitnesscentra in Antwerpen en 21 gemeenten in de provinicie een week geleden alweer gesloten. Teveel gevaar op coronabesmettingen, besliste de gouverneur. Nu is er een versoepelling. Heel wat fitnesscentra maar ook enkele burgemeesters vonden de maatregel overdreven. Er werd ook uitgeweken naar fitnesscentra net buiten het gebied, waardoor er daar hier en daar strengere controles kwamen. Zo waren fitnessers uit de bewuste regio niet welkom in onder meer Mechelen en Kalmthout. De sector reageert opgelucht. "We vinden het fantastisch dat we terug onze bijdrage kunnen leveren aan een gezond en vitaal Antwerpen. Veel leden snakken ernaar. Ze weten dat een goede weerstand en een goede conditie mee kunnen helpen om het virus te verslaan. Ook sociaal en mentaal is het heel belangrijk. Er komen hier ook veel oudere mensen over de vloer die maanden alleen thuis hebben gezeten", zegt Erik Defillet van Fitopia in Edegem.