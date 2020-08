Geen publiek voor de Ronde van Vlaams-Brabant

Dit jaar zal de Ronde van Vlaams-Brabant er anders uitzien, want publiek is niet toegelaten. “In samenspraak met de vijf burgemeesters is beslist om geen publiek toe te laten aan de start- en aankomstplaats. We hebben het publiek gevraagd om ook niet op het parcours zelf naar de koers te komen kijken. Wij willen niet dat er iets gebeurt of dat de koers stilgelegd zou moeten worden”, laat organisator Eddy Lissens weten. De temperatuur van de renners zelf wordt dagelijks gemeten en zij hebben een verklaring ondertekend dat ze geen symptomen van corona vertonen.