Brandweer evacueert ouders en kind na barbecue in appartement in Molenbeek

De Brusselse brandweer benadrukt dat binnen barbecueën een slecht idee is. “Een barbecue binnenshuis is een groot risico, want de verbrandingsgassen van de houtskool blijven binnen in de rook hangen”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “De rook en de koolstofmonoxide blijven dan hangen en dat is gevaarlijk." Jaarlijks sterven verschillende mensen in ons land aan de gevolgen van CO-vergiftiging.

"Binnen barbecueën is dus echt af te raden. In Brussel is het zelfs op het balkon niet toegelaten. Dus als je barbecuet, doe dat dan op een open plaats zoals de tuin of een binnenkoer met voldoende verluchting", aldus Derieuw.