Google luistert opnieuw naar onze stemmen, maar alleen als je toestemming geeft

Nergens in de privacyvoorwaarden van Google stond letterlijk dat Google medewerkers, van onderaannemers dan nog, liet meeluisteren. Privacy­experts stelden zich vragen en ook veel mensen waren verrast. Nadat VRT NWS het nieuws had uitgebracht, stopte Google er over de hele wereld meteen mee. Want het beluisteren van opnames gebeurde uiteraard niet alleen door Nederlandstalige medewerkers.