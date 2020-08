Natuurgebied Groene Delle kappen is volgens Groen niet nodig: "Er is nog genoeg Limburgse industriegrond aan het water"

Groen verwijt ministers Hilde Crevits (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) dat ze niet weten hoeveel watergebonden industriegebied er nog is. Volgens Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) is dat een bewijs van een slordig bestuur. "Je kan toch moeilijk een waardevol gebied aansnijden omdat je diensten niet kunnen berekenen hoeveel industriegrond er nog ter beschikking is", zegt Danen.

Groen heeft nu zelf de berekening gemaakt en komt tot de conclusie dat er nog minstens 100 hectare in Limburg voorhanden is, voldoende om de Groene Delle onaangeroerd te laten. Het openbaar onderzoek in verband met de Groene Delle loopt nog tot en met vrijdag.