Hebben de groenen “een beleefd neen” laten horen aan het adres van preformateurs De Wever en Magnette?

Bij de Franstalige liberalen zijn ze er veel minder gerust in dan bij hun Vlaamse collega's van Open VLD. Ze hebben dan ook veel meer te verliezen. Nu hebben ze zeven federale ministers, onder wie de premier. Dat kan met de groenen in de regering kelderen tot nul. Dan moeten de Franstalige liberalen federaal oppositie voeren. Hun voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet eens parlementslid. Hij kan daar dus niet wekelijks scherp uithalen.

Voor de oppositie hebben premier Sophie Wilmès en de MR-ministers zoals Philippe Goffin (Buitenlandse Zaken) niet de carrure om met veel decibels oppositie te voeren. Uitzondering is minister van Landbouw Denis Ducarme. Die kan scherp uithalen, maar hij heeft niet zoveel gezag. Het kan natuurlijk nog erger worden voor MR wanneer in de Waalse en de Franse gemeenschapsregering de liberale ministers vervangen worden door christendemocratische van CDH, die dan ook al in de federale regering zou zitten. Er zullen dan veel MR-kabinetards ander werk moeten zoeken.

De socialisten zien de komst van de groenen wel zitten. De groenen zijn links. Wanneer ze ook in de federale regering zitten, is dat voor de socialisten een linkse oppositiepartij minder. Ook kunnen ze voor veel thema’s aan hetzelfde zeel trekken. Voor de PS maakt het ook hun Waalse regering stabieler want ze regeren daar al met Ecolo. SP.A en Groen hebben ook begrepen dat ze elk hun eigen links publiek hebben. SP.A wil meer op arbeiders mikken door kritisch te zijn voor Lage Emissiezones en door een strenger veiligheidsbeleid. Groen gaat dan meer voor hooggeschoolde progressieven.