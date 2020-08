Hondenneus vindt coronavirus in zweetgeur: UGent werkt mee aan opleiding van de corona-speurhond

Nu zijn massa-evenementen nog niet toegelaten, maar eens dat wel weer het geval is, kunnen de honden heel nuttig zijn, zegt Callewaert nog: “Als de honden aan de ingang het volk besnuffelen, kunnen ze besmette mensen er in een vroeg stadium uithalen. En ook al zijn die honden heel accuraat, een extra test kan dan iedereen ervan verzekeren of er al dan niet een besmetting is, en of quarantaine nodig is. Alles samen gaat dat iets sneller dan te wachten tot iemand symptomen heeft en naar de dokter gaat voor een test, waarvan het resultaat nog eens op zich laat wachten.”

Momenteel zoekt de universiteit Gent nog een heel aantal mensen die een zweetstaal willen afstaan, en zijn er nog enkele administratieve stappen nodig. Intussen worden honden opgeleid in een trainingscentrum in het West-Vlaamse Bredene. Zo’n training kan al na een paar dagen afgerond zijn, of hoogstens na een maand. Tegen eind augustus hopen ze de honden te kunnen inzetten.