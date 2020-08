N-VA Halle wil bouwstop voor nieuwe verkavelingen, stadsbestuur werkt aan plan voor "bouwpauze"

Een absolute bouwstop is volgens schepen van Ruimte en Wonen Marijke Ceunen (Groen) juridisch niet haalbaar. "In gebieden die bestemd zijn om te bouwen, kan je mensen niet zomaar gaan verbieden om dat te doen. Dan spreek je al over bouwgronden opkopen en ze daarna anders gaan inkleuren. Daarvoor is er veel geld nodig. Geld dat een lokaal bestuur niet heeft, dus daarvoor zou er financiële hulp van Vlaanderen nodig zijn."

Wel werkt de gemeente aan een plan om op termijn een bouwpauze in te lassen. "Daarvoor moeten we allerlei regels afspreken over hoe die bouwpauze er precies moet uitzien. Tot wanneer zou die pauze duren? Voor welke projecten of bouwwerken geldt ze en voor welke niet? Allemaal vragen waarop we nu een antwoord proberen te formuleren zodat alles voor iedereen van in het begin heel duidelijk is", vertelt Ceunen. "Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat iemand die zijn oprit wil ontharden dat plots niet meer zou mogen doen omdat er een complete bouwstop is." Het stadsbestuur besliste onlangs ook om een woonuitbreidingsgebied in Halle niet te laten bebouwen.