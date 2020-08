Moeten Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam en 9 anderen voor rechter komen voor mensensmokkel? 

Begin 2019 werd Melikan Kucam, toen nog gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen, opgepakt in een zaak rond gesjoemel met humanitaire visa. Kucam werkte als vertrouwenspersoon voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Hij gaf het kabinet lijsten van namen van Oosterse Christenen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Maar volgens de speurders zou de man geld gevraagd hebben om iemand op de lijst te plaatsen. Ook in het magazine "Pano" werd die kwestie behandeld.