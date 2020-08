Leuvense politierechter deelt celstraffen tot drie maanden uit voor overtreden coronamaatregelen

De zwaarste straf, drie maanden cel, gold onder meer voor vier bedelaars in Leuven en een man die een testrit maakte met een bromfiets. Maar ook voor een man die in Landen een sigaret rookte met enkele vrienden in het station, was de rechter niet mals. De man kreeg drie maanden cel met uitstel en een boete van 1.000 euro. De uitbater van een kippenkraam in Kortenberg werd dan weer vrijgesproken. Volgens de rechter kon het parket niet aantonen dat hij in overtreding was met de opgelegde beperkingen over de uitbating van voedselkramen.