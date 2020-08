LEZ-signalisatieborden in Brussel vanaf de herfst in Vlaanderen: 7.400 boetes op anderhalf jaar

Het Brussels Gewest is sinds 2018 een lage-emissie zone. Vervuilende auto's mogen er dus niet meer in. Maar dat staat blijkbaar niet overal even goed aangeduid, waardoor sommigen de regels onbewust overtreden. Als je het bord ziet staan is het al te laat. Daarom komen er vanaf de herfst signalisatieborden in Vlaanderen, buiten de grenzen van het Brussels gewest.

De overtreder betaalt een boete van 350 euro. Op anderhalf jaar tijd werden er bijna 7.400 boetes uitgeschreven voor te vervuilende voertuigen, goed voor zo'n 2,6 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).