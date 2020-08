Liveblog - Aantal coronabesmettingen in ons land opnieuw gestegen, maar stijging elke dag minder groot

Het aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw gestegen, al wordt die stijging elke dag minder groot. In de periode van 26 tot 1 augustus kwamen er gemiddeld 535 nieuwe besmettingen per dag bij. Vanmiddag om 12 uur is er in Antwerpen een persconferentie over bijsturingen van de coronamaatregelen die er sinds vorige week zijn ingevoerd. Volg alle updates in onze liveblog.