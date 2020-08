"Nee, wij zijn nooit tegen een lokale contactopsporing geweest": topman CM verweert zich tegen kritiek

Voor we beginnen, even recapituleren. Want hoe zat die contactopsporing nu weer in elkaar? En wat is de taak van de mutualiteiten?

In Vlaanderen (maar ook in Brussel en Wallonië) hebben de 5 grote mutualiteiten de opdracht gekregen om samen met callcenters en consultant KPMG de zogenoemde contacttracing te organiseren. Op die manier wil men zicht krijgen op de epidemie en in kaart brengen met wie een besmette persoon contact gehad heeft. De rolverdeling? De callcenters bellen (zowel naar mensen die besmet zijn, als naar mensen die in contact gekomen zijn met iemand die besmet is) en de mutualiteiten gaan ter plaatse als telefonisch contact onmogelijk is. In totaal moeten er 1.200 Vlaamse contactopspoorders voorzien worden, goed voor een totaal kostenplaatje van 100 miljoen euro.

Maar er duiken heel wat kinderziektes op, die blijven aanslepen, en de kritiek groeit (zoals je hier kan lezen). Experts pleitten voor een lokale aanpak, maar het duurt tot 3 augustus voor dat effectief kan.