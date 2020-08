Mag je een ruit inslaan om een hond uit een snikhete wagen te redden? "Doe het niet, maar bel de politie"

Eind goed, al goed. Maar de politie vraagt toch met aandrang om zelf geen ruit van een auto in te slaan wanneer je een hond in een warme wagen opmerkt: "Zelf het raam openbreken is geen goed idee. Bel de politie, die zal snel ter plaatse komen", zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "In dit geval is dan een takelwagen gevraagd om het voertuig te openen zodat het dier lucht kon krijgen. De eigenaar van de auto kon eerst niet gevonden worden, en daarom werd beroep gedaan op een takeldienst om de auto te openen. Op dat ogenblik kwam de bestuurster van de auto ter plaatse. Ze meende dat ze niets fout had gedaan. De rekening van de takeldienst zal ze wel gepresenteerd krijgen."