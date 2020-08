Meer mensen solliciteren als huishoudhulp: "Door corona is het profiel van sollicitanten veranderd"

De sollicitanten zien dat ze een zinvolle taak hebben want door hun werk kunnen bejaarden bijvoorbeeld thuis zelfstandig blijven wonen, zegt Finaut: "Een huishoudhulp doet veel meer dan poetsen, afwassen, bedden opmaken of strijken. Ze koken ook, of doen boodschappen. Ook het sociaal contact met andere mensen is van belang, net zoals onmiddellijk het verschil kunnen maken in wat ze doen. Of het nu is bij oudere mensen of bij gezinnen die gaan werken, wanneer ze thuiskomen en het huishouden is gedaan, geef je die mensen een heel fijn gevoel."