Moestuintjes Vilvoorde moeten na 55 jaar verdwijnen voor fietsenstallingen NMBS

Bijkomend probleem zijn de groenten die Moniek en Julien in de tuin hebben gezaaid : "Eind december van dit jaar moet de tuin helemaal opgeruimd worden zoals in de oorspronkelijke staat. Dat is wel erg krap, daar er nog wintergroenten groeien", zegt Julien. "Als de opzeg vroeger bekend was, had ik die zeker niet zou geteeld." Moniek gaat nog verder: "En dan heb je nog alle buren die een tuinhuis hebben opgezet. Die moeten dat dus allemaal afbreken tegen het einde van het jaar. Ja, dat nieuws is echt als een bom ingeslagen. Zeker in tijden waarin we groener moeten leven, is het triestig dat ze ons hofke afpakken."