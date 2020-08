Nederland wil niet aan de mondkapjes: “Ik geloof niet in die ongein”

In België is het dragen van een mondmasker stilaan ingeburgerd. Virologen beschouwen het als een cruciale maatregel om de tweede golf van het coronavirus onder controle te krijgen. In Nederland zie je amper mondmaskers in het straatbeeld. Wel geldt er sinds vandaag in Amsterdam en Rotterdam een mondmaskerplicht. "Terzake" trok naar Rotterdam en stelde vast: het verzet tegen het mondkapje blijft er groot. Bekijk de reportage hierboven.