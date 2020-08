Café in Ninove sluit al om 22 uur de deuren: "We zijn het beu om dronken mensen constant terecht te wijzen"

De zaak gaat al open in de voormiddag. “We hebben een terras, overdag zijn er nooit problemen. Om 22 uur hebben we dan al de halve klok rond gewerkt, voor ons is dat genoeg. Het is bovendien vervelend om dronken mensen constant terecht te moeten wijzen.”

De uitbaatster vermoedt dat ze door de vervroegde sluitingsuur een omzetverlies lijden van 10 tot 15 procent. “Maar dat is het ons waard, voor onze eigen gemoedsrust.”