NMBS voert bij topdrukte richting kust "stop-and-go"-verkeer in voor reizigers in grote stations

“Daarnaast filtert het aanwezige personeel in het station de reizigers naar het perron (stop-and-go) of naar de individuele rijtuigen, om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen,” aldus nog Crols. Dit betekent dat veiligheidsmensen in het station vertrekkende reizigers tijdelijk of met tussenpozen even kunnen tegenhouden om te vermijden dat het perron of specifieke wagons te druk worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren aan het begin van de roltrappen tussen de stationshal en het perron of op het perron zelf.