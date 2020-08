Libanon in rouw na zware explosie: meer dan 100 doden onder wie 1 Belg, "nog steeds grote chaos hier"

Er was al een tijd een brand in de haven en daarop volgde een explosie die veroorzaakt zou zijn door 2.750 ton ammoniumnitraat. Dat is een chemische stof die in kunstmest zit. De stof wordt ook gebruikt voor springstoffen in de mijnbouw en in bommen. De stof lag volgens president Aoun al 6 jaar op een onveilige manier opgeslagen in een pakhuis centraal gelegen in de haven. De voorraad is jaren geleden in beslag genomen, maar werd nooit vernietigd, zoals oorspronkelijk voorzien was. De president heeft voor twee weken de noodtoestand afgekondigd en 3 dagen van rouw.