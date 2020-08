Kortrijk wil "patserwagens" aanpakken met microfoons

In Kortrijk zijn steeds meer klachten over "patserwagens". De bestuurders van die wagens hebben er plezier in om over een korte afstand heel snel op te trekken. "Maar in het centrum van de stad breng je natuurlijk voetgangers, fietsers en spelende kinderen in gevaar", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Kortrijk gaat daarom microfoons installeren in de stad.