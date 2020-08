R-waarde in West-Vlaanderen al 2 dagen op rij onder de 1

"West-Vlaanderen heeft tijdens de hele epidemie een eigen karakter gehad", zegt viroloog Boudewijn Catry. "De laatste 4 à 5 dagen zijn er minder besmettingen en minder mensen in het ziekenhuis opgenomen, maar het is veel te vroeg om te juichen. We moeten zeer voorzichtig blijven."

"Er zijn in juni een aantal opflakkeringen geweest in West-Vlaanderen", zegt Catry nog. "We zien dus een actie-reactiepatroon vanaf juni. Door een snelle en krachtdadige aanpak is waarschijnlijk erger voorkomen."