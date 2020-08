"Enorme ravage, overal chaos en economische ramp": dit zien onze reporters in Beiroet, 1 dag na verwoestende explosie

Eenzelfde geluid klinkt bij collega Jeroen Reygaert. "De ravage is gigantisch. Toen we van de luchthaven naar hier reden, zagen we kilometers buiten het centrum overal glas liggen, in hoopjes bijeengeveegd. Bij veel gebouwen is het interieur tot buiten geslingerd, van veel blokken staat alleen het geraamte nog overeind." Op straat ziet hij veel mensen mét mondmasker: "En dat is niet alleen voor de coronacrisis, maar vooral omdat de chemische lucht nog steeds in de stad hangt."