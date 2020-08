In Temse duiken steeds meer zeehonden op

Vooral bij laagwater is het een plezier om de zeehonden te zien rusten op de droogevallen bodem van de rivier. Maar de zeehonden zijn niet alleen een leuke atractie voor wandelaars langs de schelde. Het betekent ook dat het steeds beter gaat met de Schelde.

"Het heeft te maken met de waterzuivering op de Zenne", vertelt Nine van Hooiweghen van Natuurpunt Waasland. "Daardoor is de waterkwaliteit van de Schelde er enorm op vooruitgegaan. Er zit nu meer vis in de Schelde en dat is precies waarom de zeehonden met steeds meer tot in Temse komen. Ze vinden er voedsel."

Niet alleen de zeehonden zijn terug van weggeweest. Ook de bever is vaker te zien. "Als je langs de dijken wandelt, zie je wel eens de resultaten van zijn werk: hij knabbelt aan de schors van bomen, en hier en daar zie je al eens een boom die geveld is door een bever", zegt Nine van Hooiweghen. "Ook de otter is terug in het Waasland. Alleen laat die niet zo veel sporen achter, dus die krijg je moeilijker te zien."