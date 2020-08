Verdachte van moord op Ilse Uyttersprot straks voor onderzoeksrechter

De verdachte, een veertiger, diende zichzelf gisterenochtend aan bij de politie van Aalst, met de boodschap dat hij Ilse Uyttersprot om het leven had gebracht. De politie ging meteen ter plaatse naar zijn appartement in het centrum van Aalst, waar ze het levenloze lichaam aantroffen. Zowel het gerechtelijk lab, als de wetsdokter en het parket kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Die afstapping werd in de loop van de namiddag afgerond.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Deze voormiddag vindt een autopsie plaats op het lichaam van het slachtoffer. Wel zeker is dat de verdachte een relatie van drie maanden had met Ilse Uyttersprot. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor partnergeweld en stalking. Die feiten dateren van jaren geleden, en niet van tijdens zijn relatie met Uyttersprot.