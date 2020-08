Vanaf vanavond verkeersproblemen in ruime omgeving van Kennedytunnel in Antwerpen

Kom je van de E17 vanuit Gent en wil je naar de E34 dan is er een omleiding via de Kennedytunnel, de A12 en de op- en afrit in Kiel. Zo kan je terug naar de Kennedytunnel en de E34 rijden. Verkeer dat van de E34 vanuit Knokke naar de Kennedytunnel wil rijden, volgt de E17 richting Gent tot aan de nieuwe keerbrug in Kruibeke. Vervolgens kan je via de E17 richting Antwerpen naar de Kennedytunnel.

De oprit van de Blancefloerlaan naar de ring bij Linkeroever is tot maandagochtend ook dicht. Er is een omleiding via de Blancefloerlaan, de Halewijnlaan, de Charles de Costerlaan en de ring in Sint-Anna-Linkeroever.

Alle omleidingen staan aangeduid op het kaartje hieronder.