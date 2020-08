Verkoelende wandeling in Kluisbos alleen mogelijk met mondmasker

In de hele politiezone Vlaamse Ardennen geldt een mondmaskerplicht: niet alleen in de bebouwde kom, maar ook op verlaten landwegels en in de bossen. Boswachters van het Agentschap Natuur en Bos zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op pad onder meer om te zien of iedereen in het bos zich aan de coronamaatregelen houdt: afstand houden, geen samenscholingen, en onder meer in het Kluisbos dus ook een mondmasker dragen.