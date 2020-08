Verkoeling zoeken in een provinciedomein? Amper nog plaatsen vrij deze week

Een hittegolf jaagt mensen naar koele plekken, en provinciedomeinen met zwemwater zijn dan voor veel mensen de ideale plek om de dag door te brengen. Alleen is dat deze dagen niet zo simpel: de capaciteit van de zwembaden en -vijvers is beperkt en op de meeste plaatsen moet je ook op voorhand reserveren. Het gevolg is dat je bij zo goed als alle provinciedomeinen ten vroegste volgende week een plekje kan bemachtigen.

In de drie Vlaams-Brabantse domeinen zijn voor de rest van de week geen tickets meer te krijgen. De Halve Maan in Diest, maar ook de domeinen van Huizingen en het ploeterbad in Kessel-Lo zijn tot en met zondag volzet.

In de provincie Antwerpen zijn de Nekker en het Zilvermeer helemaal uitverkocht, en bij de Lilse Bergen zijn nog maar enkele plaatsen vrij. In Oost-Vlaanderen zijn er bij domein De Gavers al zeker tot en met zaterdag geen tickets meer voor de strandzone.