Visserskapel in Bredene: "Nog elke week komen familieleden van overleden vissers hier hun geliefden herdenken"

Als je in Bredene op vakantie bent, ben je er zeker al eens voorbijgewandeld of voorbijgefietst. Op de hoek van de Kapelstraat en Klemskerkestraat vind je het bedevaartsoord "Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinen". "Het ontstaan ervan is niet helemaal duidelijk", zegt vrijwilliger Germain Demuynck uit Bredene."Er doen een aantal legendes de ronde. Zo is er het verhaal van een mariabeeld dat is aangespoeld. Dat beeld werd meegenomen naar iemand zijn huis. Plots was het beeldje weer verdwenen en zo ging het heen en weer. Toen dacht men dat dat een teken was en er een kapel moest komen. Maar er zijn nog legendes!"