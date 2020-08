Voorspelde hitte doet Oost-Vlamingen massaal plaatsje reserveren in provinciale domeinen

De voorspelde hittegolf zorgt voor een golf aan reservaties in de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen. Zo is de ligweide aan het openluchtzwembad van Puyenbroeck de komende dagen al volledig volgeboekt, net als de strandzone in De Gavers in Geraardsbergen.

De provincie kijkt ook streng toe op de naleving van de coronamaatregelen. “Onze toezichters en redders controleren of iedereen aan de ingang een mondkapje draagt en voldoende afstand houdt”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Indien er zich grotere problemen voordoen, gaan we niet nalaten om er de politie bij te betrekken.”