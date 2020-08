Explosie in Beiroet is lang niet de eerste ramp met ammoniumnitraat: wat is het en waarom is het zo gevaarlijk?

Ammoniumnitraat (NH 4 NO 3 ) is een veel geproduceerde chemische stof met verschillende toepassingen. Het wordt gevormd door salpeterzuur en ammoniak met elkaar te laten reageren. In eerste instantie werd ammoniumnitraat gebruikt als explosief, onder meer in de mijnbouw, en sinds 1900 ook als onderdeel van kunstmest voor de landbouw. In die laatste toepassing is het bijzonder populair, omdat het een goeie bron is van stikstof (wat planten doet groeien) die goedkoop kan geproduceerd worden.

Ammoniumnitraat ziet eruit als witte korrels of bolletjes en wordt opgeslagen in grote silo's of in zakken. Doorgaans wordt het niet gebruikt in zijn pure vorm, maar worden er "vulstoffen" aan toegevoegd die de stabiliteit bevorderen en het stikstofgehalte verlagen.

