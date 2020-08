Het fluitje van Marc Van Ranst

Vijf minuten later floot Van Ranst de wedstrijd af, ook al was er nog maar een dik half uur gespeeld. Het was wel geweest. De plicht riep hem elders. De viroloog keek er nog wel nauwlettend op toe hoe de spelers na afloop in een mobiele carwash grondig werden gereinigd, met hotwax- en ozonbehandeling als toetje.

Dat er toch een doelpunt viel mag in deze ongewone omstandigheden enigszins verbazen. Reeds maakten de ploegmaats van de scorende spits aanstalten om de gelukzak met liefkozingen, aaien, knuffels en diversen te overdekken, maar de dreigende blik van Van Ranst bracht hen algauw op andere gedachten. De doelpuntenmaker wandelde in plaats daarvan naar de dichtstbijzijnde camera, blikte in de lens en las van een papiertje zijn lesje voor:

Voor de onwetenden en de sporthaters onder u: het gaat over de bekerfinale van het voetbal, afgelopen weekend betwist tussen Brugge en Antwerpen en gewonnen door rood-wit. De vreugde om de overwinning smolt evenwel als asfalt in een hittegolf na het commentaar van de vermaarde en gezaghebbende viroloog. Dat de Antwerp-spelers elkaar in de armen waren gevallen na het enige doelpunt, en dat ze bij de uitreiking van de beker zo mogelijk nog intiemer met elkaar waren omgegaan, had geen genade gevonden bij Van Ranst. ‘ We vragen onze bevolking om elkaar niet te omhelzen, zelfs niet bij een begrafenis, dan is dit geen goed voorbeeld ’, verklaarde de viroloog op zekere tv-zender.

