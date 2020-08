West-Vlaamse zwemvijvers en openluchtzwembaden bijna allemaal volzet

Het wordt de komende dagen erg warm en dus ook druk in de West-Vlaamse zwemvijvers en provinciale domeinen. In Wielsbeke zal het zwembad daarom ook 's avonds open zijn. "Vanaf donderdagavond doen we ook open van 20.00 uur tot 22.00 uur 's avonds", zet Steven Lefevere. "Dat is nodig om extra mensen de kans te geven om te komen zwemmen. Door de coronacrisis draaien we namelijk niet op de volle capaciteit. We laten dus minder mensen toe om voldoende ruimte te voorzien voor de zwemmers."