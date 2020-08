Vleesbedrijf Westvlees plaatst 225 personeelsleden thuis in quarantaine na besmettingen 

Hoeveel personeelsleden er exact besmet zijn, is nog niet bekend. Vanmorgen is iedereen getest. Uit voorzorg is de volledige afdeling versnijderij van het bedrijf gesloten.

Iedereen die er werkt, moet verplicht in quarantaine, net als de mensen van hun huishouden die ook voor Westvlees werken. Ook als hun test negatief is, moeten de personeelsleden minstens een week in thuisisolatie blijven.