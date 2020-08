Wetenschappers KBIN vernoemen nieuwe bidsprinkhaan naar David Attenborough

Titanodula attenboroughi komt enkel voor in ongerepte bossen op de bergplateaus van het Annamitisch gebergte in Centraal Vietnam.

Goed nieuws is dat niet want de bossen in het gebied waar de nieuwe soort tot nu gevonden is, zijn sterk bedreigd en blijven aan een snel tempo verdwijnen.

Voorlopig is er echter nog niet genoeg geweten over het verspreidingsgebied om een uitspraak te kunnen doen over de status van Titanodula attenboroughi op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN en is de soort ondergebracht bij DD (data deficient, onvoldoende gegevens).