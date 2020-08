Wie vlak voor faillisement (op 31 juli of 1 augustus) nog online shopte bij Brantano, CKS of Fred & Ginger zal zijn pakje nog krijgen

Bij de inwoners op straat heerst een mengeling van solidariteit en veel woede. Want de grote vraag blijft: hoe is dit zo fout kunnen lopen? "Er loopt een officieel onderzoek, naar verwaarlozing van opgeslagen goederen. De regering zegt dat het daar fout gelopen is. Eind 2013 werd die lading ammoniumnitraat in beslag genomen van een Moldavische tanker. Er zijn zes officiële waarschuwingen geweest, maar daar is nooit antwoord op gekomen. Mensen zijn woest, dit is geen natuurramp, maar een ramp door verwaarlozing, door corrupte politici."

En, meer nog, hoe zal Beiroet deze ramp te boven geraken? "Er zijn problemen met de voedselbevoorrading, het land had het economisch al moeilijk en nu zijn de grote graanvoorraden in de haven ook nog eens vernield. Dit wordt heel nijpend", voorspelt Decraene. "300.000 Libanezen zijn getroffen, dit is ook een economisch grote ramp. Er is geen coördinatie van bovenaf. Er is nu eerst en vooral nood aan water, voedsel en onderdak."