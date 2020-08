Winkelbediende uit kledingzaak in Tongeren in het ziekenhuis na overval

In de drukste winkelstraat van Tongeren is rond 5 uur gisteravond een overvaller binnengedrongen in een kledingszaak. De bediende werd langs achter aangevallen waardoor ze niemand herkend heeft. Toen ze bij bewustzijn kwam, was de kassa leeg. De bediende heeft daarop de hulpdiensten verwittigd en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En daar verblijft ze nog altijd. De politie probeert nu aan de hand van camerabeelden de dader op te sporen.