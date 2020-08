Rode Kruis stelt gerust: "Mensen zijn bang besmet te raken op bloedinzameling, maar angst is niet nodig"

Het Rode Kruis Vlaanderen deelde eergisteren mee dat de opkomst van bloeddonoren drastisch was teruggevallen. “We weten dat de zomerperiode sowieso wel een moeilijke periode is omdat mensen op vakantie gaan of gewoonweg niet met bloed geven bezig zijn. Maar nu, door de stijgende coronacijfers, zien we toch wel een sterke daling van de opkomsten die we zeker niet zouden verwachten”, legt Nena Testelmans, woordvoerder van het Rode Kruis, uit. Het Rode Kruis vermoedt dat bloeddonors hun donaties uitstellen uit angst om besmet te raken met het coronavirus.