Hitte in coronatijden in woonzorgcentrum De Gerstjens Erembodegem: samen in koele ruimte kan nu niet

Er is in de woonzorgcentra al het standaard hitteplan: veel drinken, op de heetste momenten binnenblijven, zware inspanningen vermijden en een aangepast menu. "De klassieke witloof in hesp met kaassaus wordt vervangen door een koude schotel", vertelt Dorien Belis van Woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem.

"Maar er zijn wel dingen die we nu niet kunnen doen: Gewoonlijk brengen we overdag alle bewoners samen in een grote ruimte die extra gekoeld wordt. Dat kan nu natuurlijk niet om mogelijke besmettingen te voorkomen." Maar volgens Belis zorgt de hitte niet voor extra stress. "Dat komt ook doordat we in ons woonzorgcentrum tot hiertoe bespaard zijn gebleven van covid 19. Mocht dat niet zo zijn, dan zou het wellicht niet zo eenvouding zijn."

Omdat samenzitten in de koele ruimte niet kan, moet De Gerstjes op zoek naar andere vormen van verkoeling. "In plaats van de dagelijkse kine-oefeningen, geven we de bewoners een verfrissend voetbad", vertelt Dorien Belis. "En om er voor te zorgen dat idereen voldoende drinkt, maken we samen limonade."