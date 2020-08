Zalig, zo'n airco, maar hoe gebruik je hem in deze coronatijden?

Los van het coronavirus zijn er nog wel een aantal vuistregels om airco op een gezonde manier te gebruiken.

"Airconditioning is in principe helemaal niet ongezond. Bij heel warm weer is het voor bijvoorbeeld ouderen en zieken zelfs nuttig en aangewezen om de nadelen van de hitte te beperken", zei Benoit Nemery, toxicoloog en longspecialist aan de KU Leuven. "Maar we zien dat sommige mensen ongemakken ervaren wanneer de lucht te sterk wordt afgekoeld, of als de filters van de aircotoestellen vuil zijn. Dan worden stof en bacteriën lustig in het rond geblazen, met irritatie van de luchtwegen of ademhalingsproblemen tot gevolg. Ook astmapatiënten of mensen met een allergie ondervinden daar last van."

Wie airco heeft, zal echter al snel geneigd zijn het toch maar heerlijk koel te maken in huis, en dokter Peter Hellings, neus-keel-oorarts in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven, ziet in zijn praktijk dan ook heel wat mensen met fysieke klachten uitgelokt door airco.

"Vooral de grote temperatuursverschillen lokken luchtwegenproblemen uit. Van een koel bureau en een gekoelde wagen zo de tropische buitenlucht instappen: dat is niet gezond. Wie al last heeft van ontstekingen van de bovenste of onderste luchtwegen, krijgt bijkomende klachten als je lang in een aircokoele omgeving vertoeft."

Welke nadelige effecten heeft airconditioning op ons lichaam? "De vaakst voorkomende klachten zijn neusverstopping, hoofdpijn, keelpijn of stemproblemen. Let wel: airco versterkt bestaande klachten. Maar als je weet dat ongeveer één op de drie Belgen worstelt met een allergie, dan is er een grote potentiële doelgroep voor verwante aircoklachten. Vooral hooikoortspatiënten, of mensen met chronische sinusitis of allergie aan pollen of huisstofmijt kijken maar beter uit."

Een gouden oplossing is er niet echt. "Het is kiezen tussen de pest en de cholera: ofwel zorg je met airco voor een streepje verkoeling, en neem je eventuele ongemakken erbij, ofwel is het zweten door de zomerse hitte", aldus nog dokter Hellings.