Zomerbar Herentals opnieuw open na aanpassingen: 'We blijven streng controleren'

In Herentals werd het Baobab Beach Terras voor 550 bezoekers tijdelijk gesloten door de burgemeester. Het terras ligt op een groot terrein langs de E313 en heeft een horecavergunning. Eerst was er zelfs plaats voorzien voor 800 mensen maar de stad verkleinde dat aantal tot 550. Er is in principe genoeg ruimte om iedereen in bubbels uit elkaar te houden maar toch werden er verschillende overtredingen vastgesteld. "Door het feit dat er te veel mensen tegelijk toekwamen of naar het toilet gingen, werd er gezondigd tegen de afstandsmaatregel die nu zo belangrijk is", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). "We vroegen daarom om bijkomende maatregelen te nemen, zoals meer sanitair en een gescheiden in- en uitgang. Dat is nu gebeurd en er wordt ook beter ontsmet. Daarom kan de zomerbar opnieuw open". De politie van Herentals zal blijven controleren of alles er volgens de afspraken verloopt.