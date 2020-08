10 mensen trekken naar de rechter tegen de avondklok in de provincie Antwerpen

Volgens hoogleraar Grondwettelijk Recht Stefan Sottiaux hebben ze wel degelijk een punt: "Die avondklok komt eigenlijk neer op een soort huisarrest. Dat is niet altijd ongrondwettig, maar je moet er wel sterke argumenten voor hebben. Je gaat moeten bewijzen dat er geen andere manieren zijn, dat je echt alles geprobeerd hebt om samenscholingen in de late uren te vermijden, want daar gaat het om."

Zeker buiten de stadscentra zijn er vragen bij te stellen, gaat Sottiaux voort: "Je kan je er nog iets bij voorstellen in bepaalde wijken in de grootstad, maar in landelijke gemeenten in de Kempen is zo'n avondklok van de pot gerukt."